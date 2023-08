Strozzato come un rumore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strozzato come un rumore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOFFOCATO

Significato/Curiosita : Strozzato come un rumore

Canale vicina al drain diminuisce, ed il canale viene progressivamente strozzato in prossimità di esso. tale fenomeno è detto pinch-off, simile all'effetto... Del barbiere di siviglia di giovanni paisiello del 1782). l'opera fu soffocata da una tempesta di proteste: nel pubblico si trovavano infatti molti sostenitori... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Strozzato come un rumore : strozzato; come; rumore; A mezz aria come un lampadario; Fatte crescere come galline pecore mucche; Divorare dilaniando coi denti come animali feroci; Impetuosa come l Etna; come un processo senza garanzie; Un lungo rumore forte e confuso; Il rumore di un colpo secco; Rintronata dal gran rumore ; rumore di arma da fuoco; Il rumore del metronomo;

Cerca altre Definizioni