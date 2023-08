Un signor europeo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un signor europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SENOR

Significato/Curiosita : Un signor europeo

Parlamento europeo, il consiglio europeo, il consiglio dell'unione europea, la commissione europea, la corte di giustizia dell'unione europea, la banca... Cercando il titolo nobiliare spagnolo, vedi signore (titolo nobiliare). señor è un singolo di fiorella mannoia estratto dall'album live concerti. il singolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

