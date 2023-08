Si può segnare con un calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può segnare con un calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GOL

Significato/Curiosita : Si puo segnare con un calcio

Il calcio è uno sport di squadra giocato all'aperto con un pallone su un campo di gioco rettangolare, con due porte. è giocato da due squadre composte... Significati, vedi gol (disambigua). disambiguazione – "goal" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi goal (disambigua). il gol (adattamento dell'inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

