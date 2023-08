Prova per atleti o cavalli molto giovani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prova per atleti o cavalli molto giovani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRITERIUM

Significato/Curiosità : Prova per atleti o cavalli molto giovani

Il criterium è una prova sportiva che coinvolge atleti o cavalli molto giovani ed è spesso utilizzato per valutare il loro potenziale. Nel contesto atletico, un criterium può essere una gara su pista o su strada, in cui partecipano giovani talenti per dimostrare le loro capacità e la loro velocità. Per quanto riguarda i cavalli, un criterium è una corsa riservata ai cavalli giovani che si svolge generalmente su pista e ha lo scopo di testare la loro velocità e resistenza. Queste prove aiutano a identificare il talento emergente e a guidare lo sviluppo futuro degli atleti o dei cavalli.

Altre risposte alla domanda : Prova per atleti o cavalli molto giovani : prova; atleti; cavalli; molto; giovani; prova re con ragionamenti; Lo si prova con testimoni; prova rischiosa; Se è verso esprime disapprova zione; Lo sono tutti quelli che approva no; atleti al circo; La indossano gli atleti dopo la gara; Il Bolt dell atleti ca iniz; Specialità dell atleti ca con una sfera; Jacobs : atleti ca leggera = Paltrinieri :; Finimento che passa dietro le cosce dei cavalli ; cavalli adatti ai bambini; Baccello di cui sono ghiotti i cavalli ; L addestramento dei cavalli ; I cavalli primi classificati; Forchette molto calme; molto luminoso abbagliante; molto aperti nelle relazioni sociali; In gergo emiliano un ragazzo molto giovane; molto poco spaziosi; Quella giovani le è un organo comunale; Ha i pazienti più giovani ; Né giovani né vecchi; Movimento sorto nell Impero Ottomano: i giovani ; Una giovani ssima insegnante;

Cerca altre Definizioni