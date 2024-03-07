I più giovani lo appendono in casa ma non è lo zainetto

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I più giovani lo appendono in casa ma non è lo zainetto' è 'Poster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSTER

Come completare la definizione

  • Definizione: I più giovani lo appendono in casa ma non è lo zainetto
  • Risposta: POSTER
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: R

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Perché la soluzione è Poster? Un poster è un oggetto che i bambini più piccoli spesso appendono alle pareti di casa per decorare le loro stanze o mostrare i loro interessi. È generalmente costituito da un foglio di carta o cartoncino con immagini o messaggi belli e colorati. Questo elemento decorativo permette di personalizzare gli spazi e condividere passioni, come personaggi dei cartoni animati, sport o hobby. La sua presenza rende l’ambiente più vivace e accogliente, contribuendo a creare un’atmosfera più familiare.

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Nei cruciverba, 'I più giovani lo appendono in casa ma non è lo zainetto' si risolve con Poster

Quando la definizione "I più giovani lo appendono in casa ma non è lo zainetto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Poster'.

Schemi utili per Poster

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con P
  • La soluzione finisce con R
  • Schema iniziale: P_____
  • Schema finale: __STER

Le 6 lettere della soluzione Poster

P Padova
O Otranto
S Savona
T Torino
E Empoli
R Roma

La soluzione 'Poster' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I più giovani lo appendono in casa ma non è lo zainetto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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