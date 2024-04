La Soluzione ♚ Atleti da lunghe rincorse La definizione e la soluzione di 14 lettere: Atleti da lunghe rincorse. GIAVELLOTTISTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Atleti da lunghe rincorse: Il lancio del giavellotto, a volte definito anche tiro del giavellotto, è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera, in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile un attrezzo di forma affusolata fatto di metallo e fibra di vetro detto per l'appunto giavellotto. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il lancio del giavellotto, a volte definito anche tiro del giavellotto, è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera, in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile un attrezzo di forma affusolata fatto di metallo e fibra di vetro detto per l'appunto giavellotto. giavellottista m sing (professione) (sport) chi pratica lancio del giavellotto Sillabazione gia | vel | lot | tì | sta Etimologia / Derivazione Deriva da giavellotto Altre Definizioni con giavellottisti; atleti; lunghe; rincorse; Compagini di atleti; Le disputano gli atleti; Le vacanze più lunghe; Una scimmia dalle braccia molto lunghe; Lunghe terrazze a vetri; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Atleti da lunghe rincorse

GIAVELLOTTISTI

G

I

A

V

E

L

L

O

T

T

I

S

T

I

Lae verificata di 14 lettere per risolvere 'Atleti da lunghe rincorse' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.