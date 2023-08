Poca voglia di fare e ritrosia a essere coinvolti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poca voglia di fare e ritrosia a essere coinvolti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INDOLENZA

Significato/Curiosita : Poca voglia di fare e ritrosia a essere coinvolti

Termine dal greco (alfa privativo = senza) + d (= cura), sinonimo di indolenza, per il tramite del latino volgare acedia. nell'antica grecia il termine...

