Quelli specchio sono coinvolti nell empatia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli specchio sono coinvolti nell empatia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NEURONI

Significato/Curiosita : Quelli specchio sono coinvolti nell empatia

Cingolo, sistema dei neuroni specchio, ecc.). attraverso il meccanismo della simulazione incarnata mediata dai neuroni specchio l'osservazione di un'opera... Anche i neuroni di tipo i e ii del golgi; neuroni pseudounipolari: se sembrano presentare un solo tipo di prolungamento. essi derivano da un neurone oppositopolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

