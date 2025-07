Palloncino pieno d acqua per fare scherzi nei cruciverba: la soluzione è Gavettone

Palloncino pieno d acqua per fare scherzi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Palloncino pieno d acqua per fare scherzi' è 'Gavettone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAVETTONE

Curiosità e Significato di Gavettone

Approfondisci la parola di 9 lettere Gavettone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gavettone? Il termine gavettone si riferisce a uno scherzo divertente e spesso sorprendente, in cui si riempie un palloncino d'acqua e viene fatto cadere o scagliato addosso a qualcuno. È un modo scherzoso per sorprenderti e far sorridere, tipico delle burle tra amici. Insomma, un classico modo per ridere un po' a spese degli altri, sempre con allegria e buon gusto.

Come si scrive la soluzione Gavettone

Hai davanti la definizione "Palloncino pieno d acqua per fare scherzi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

A Ancona

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

