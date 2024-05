Il lancio goliardico di una busta piena d acqua

Sostantivo

Curiosità su: Il gavettone è uno scherzo consistente nel lanciare acqua verso qualcuno. Prende il nome dalla gavetta, recipiente che è in dotazione al personale militare. Questa in uno scherzo molto comune veniva riempita d'acqua e rovesciata addosso ai commilitoni. In seguito il gavettone diventò una forma di nonnismo nei confronti dei militari: veniva confezionato con acqua od altri sgradevoli liquami in recipienti di vario genere e sversato sul malcapitato, specialmente nelle ore notturne quando era coricato in branda. Con la fine della leva obbligatoria questa usanza è terminata; per estensione ora il termine fa riferimento al gioco del bagnare qualcuno con qualsiasi recipiente e qualsiasi liquido e in particolare designa il palloncino pieno d'acqua da lanciare sul malcapitato. Come altri scherzi acquatici viene praticato principalmente nella stagione estiva, nel giorno di ferragosto e in particolare viene usato dagli studenti di tantissime scuole superiori, elementari e medie per festeggiare la fine dell'anno scolastico.

gavettone m

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ga | vet | tó | ne

Etimologia / Derivazione

accrescitivo di gavetta