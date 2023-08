L oro figurato sinonimo di certezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L oro figurato sinonimo di certezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLATO

Significato/Curiosita : L oro figurato sinonimo di certezza

La gallina dicesi di una circostanza che non può mai verificarsi. sinonimo figurato di "mai". esempio: "tu parla quando piscia la gallina", ovvero taci... Questi ultimi la forma maggiormente presente all'equilibrio (acido colico colato). l'acido colico, insieme con l'acido chenodesossicolico, è il più importante... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

