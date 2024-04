La Soluzione ♚ Un gigante delle strade La definizione e la soluzione di 14 lettere: Un gigante delle strade. AUTOARTICOLATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un gigante delle strade: L'autoarticolato, o bilico (spesso chiamato impropriamente con l'acronimo TIR), è uno dei tipi di convoglio stradale più comuni. Simile all'autotreno, ne differisce soprattutto per il fatto che l'autoarticolato è composto di un trattore stradale, cioè di un veicolo provvisto di cabina ma non di vano di carico; quest'ultimo è sostituito da una ralla sulla quale appoggia (e viene fissata) una parte del semirimorchio. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'autoarticolato, o bilico (spesso chiamato impropriamente con l'acronimo TIR), è uno dei tipi di convoglio stradale più comuni. Simile all'autotreno, ne differisce soprattutto per il fatto che l'autoarticolato è composto di un trattore stradale, cioè di un veicolo provvisto di cabina ma non di vano di carico; quest'ultimo è sostituito da una ralla sulla quale appoggia (e viene fissata) una parte del semirimorchio. autoarticolato ( approfondimento) m sing (pl.: autoarticolati) veicolo articolato per il trasporto di merci, formato da un trattore stradale e da un semirimorchio Sillabazione au | to | ar | ti | co | là | to Pronuncia IPA: /,awtoartiko'lato/ Etimologia / Derivazione da auto- ed articolato Termini correlati autocarro, autotreno Altre Definizioni con autoarticolato; gigante; strade; Confezione gigante; Può essere speciale o gigante; Un gigante del pensiero; Il nero delle strade; È composto da militari esperti di strade e mobilità; La Azienda delle strade; Cerca altre soluzioni cruciverba

