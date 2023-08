Non invoca mai Dio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non invoca mai Dio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATEO

Significato/Curiosita : Non invoca mai dio

Guarda alla stella, invoca maria; se sei sballottato sulle onde di orgoglio, ambizione, invidia, rivalità, guarda alla stella, invoca maria; quando la rabbia... In generale, al politeismo e al monoteismo in particolare. si definisce ateo chi non crede in alcuna divinità negandone la pretesa specifica esistenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

