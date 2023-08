A mezz aria come un lampadario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A mezz aria come un lampadario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOSPESO

Significato/Curiosita : A mezz aria come un lampadario

In equilibrio dopo un iniziale e leggero sbandamento a destra, poiché la sala caldaie numero 5 aveva cominciato ad allagarsi. mezz’ora più tardi, però... (en) sospeso, su allmusic, all media network. url consultato il 24 settembre 2019. ^ sospeso conquista il disco d'oro, su italia in musica. ^ sospeso, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : A mezz aria come un lampadario : mezz; aria; come; lampadario; Nel mezz o del di nostra vita; I mezz i con cui si pratica l offshore; Un mezz o come il carro armato; mezz anotte a Los Angeles ing; Verve fermezz a; La provenienza di due gentiluomini shakespearia ni; Gloria tu nell aria canta Umberto Tozzi; Ci sono quelli Hubbard e di Fellaria ; Una guerriera leggendaria e valorosa; Strumenti per emettere aria ; Strozzato come un rumore; Fatte crescere come galline pecore mucche; Divorare dilaniando coi denti come animali feroci; Impetuosa come l Etna; come un processo senza garanzie; Materiale usato per un lampadario importante; Vi trova posto il lampadario ; Il posto del lampadario ;

Cerca altre Definizioni