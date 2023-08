Grossa ondata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa ondata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAROSO

Significato/Curiosita : Grossa ondata

Purgato il canale e riaperte le chiuse, un'ulteriore frana causò una grossa ondata di ritorno che si abbatté sul palco dove la famiglia imperiale banchettava... Quartiere di terni e la asd maroso di gonnosnò (or). gli sono anche state intitolate due vie, rispettivamente a roma e a jesi (an). maroso era un difensore corretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

