Fiume del Veneto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume del Veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CISMON

Significato/Curiosita : Fiume del veneto

fiume veneto (fiume in veneto, flum/vildiflùm in friulano occidentale, vile di flum in friulano standard) è un comune italiano di 11 758 abitanti del... «el brenta no sarìe el brenta se 'l cismon no 'l ghe dése na spénta» (proverbio primierotto) il cismon è un torrente che scorre tra trentino e veneto e...