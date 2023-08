Il Corrado presidente dell Agcom dal 2005 al 2012 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Corrado presidente dell Agcom dal 2005 al 2012. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALABRO

Significato/Curiosita : Il corrado presidente dell agcom dal 2005 al 2012

L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (agcom) è un'autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede principale... Geologia della calabria. quando si parla della geologia della calabria si riferisce generalmente all'arco calabro, detto anche "arco calabro-peloritano"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

