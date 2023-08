La casta egiziana esperta di geroglifici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La casta egiziana esperta di geroglifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCRIBI

Significato/Curiosita : La casta egiziana esperta di geroglifici

Più famosi sono quelli degli scribi mesopotamici, egiziani ed ebraici. essi appartenevano ad una casta potente, ammirata e ben retribuita che si occupava... Equivaleva al potere e gli scribi erano un tramite tra due mondi differenti: quello dell'analfabetismo e quello della cultura. i primi scribi comparvero in mesopotamia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

