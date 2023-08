Un virtuosismo d equilibrio del pistard - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un virtuosismo d equilibrio del pistard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SURPLACE

Significato/Curiosita : Un virtuosismo d equilibrio del pistard

Potessero essere attuati più di due surplace in ciascuna manche di una gara di velocità, e che ciascun surplace non dovesse durare più di trenta secondi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

