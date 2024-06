Se si spostano varia l equilibrio dei corpi

: La definizione si estende a qualunque figura n {\displaystyle n} -dimensionale in uno spazio euclideo n-dimensionale: il suo centroide è la posizione media di tutti i punti in tutte le direzioni coordinate. In geometria, il baricentro o centroide o centro geometrico di una figura bidimensionale è la "posizione media" di tutti i suoi punti, ovvero la media aritmetica delle posizioni di ciascuno di essi.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: baricentri m pl . plurale di baricentro. Sillabazione: ba | ri | cèn | tri. Etimologia / Derivazione: vedi baricentro .