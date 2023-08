Una laurea meritata sul campo: causa lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una laurea meritata sul campo: causa lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : HONORIS

Significato/Curiosita : Una laurea meritata sul campo: causa lat

Peary con un letto matrimoniale nascosto da alcune tende. si trovavano a 78° lat. nord, a circa 1.500 dal polo nord. peary nel precedente viaggio in groenlandia... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. una laurea honoris causa, o ad honorem, (locuzioni latine per «laurea a motivo di onore»)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

