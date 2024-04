La Soluzione ♚ Motiva certe lauree La definizione e la soluzione di 12 lettere: Motiva certe lauree. HONORIS CAUSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Motiva certe lauree: Committenti paganti che impongono soggetto e tema (come avviene tra l'altro in certe gare private e per appalti pubblici) le opere sono sempre da considerarsi... Una laurea honoris causa, o ad honorem, (locuzioni latine per «laurea a motivo di onore») è un titolo accademico onorifico conferito da un'università (o da altra istituzione equivalente) a una persona che si è distinta in modo particolare, nella materia di laurea, nel corso della propria vita. Un ateneo può anche conferire una laurea honoris causa per onorare la memoria di uno studente defunto che aveva intrapreso il percorso di studi senza ... Altre Definizioni con honoris causa; motiva; certe; lauree; Un tipo di laurea; Come certe Opere; Esce da certe bombolette; Spinge a certe fusioni aziendali;

