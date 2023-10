Il motto latino che favorisce le discordie per poter meglio dominare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il motto latino che favorisce le discordie per poter meglio dominare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : DIVIDE ET IMPERA

Significato/Curiosita : Il motto latino che favorisce le discordie per poter meglio dominare

Divide et impera (pronuncia dìvide et ìmpera), traducibile in italiano come 'dividi e comanda', è una locuzione latina usata per indicare l'espediente di una tirannide o di qualsiasi altra autorità per controllare e governare un popolo, che consiste nel dividerlo in più parti, soprattutto provocando rivalità e fomentando discordie tra di esse. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 11 ottobre 2023

