Restano quelle di tela a chi perde tutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Restano quelle di tela a chi perde tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRAGHE

Significato/Curiosita : Restano quelle di tela a chi perde tutto

Mentre i grandi trafiggono la tela e restano liberi". i titoli di coda sono accompagnati dall'immagine di luca moro. il nipote di aldo moro suona alla chitarra... Disambiguazione – se stai cercando il cognome, vedi pantaleo (cognome). questa voce o sezione sull'argomento moda è priva o carente di note e riferimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

