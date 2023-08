Quello pilota è la prima puntata di un telefilm - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello pilota è la prima puntata di un telefilm. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EPISODIO

Significato/Curiosita : Quello pilota e la prima puntata di un telefilm

Network accettò di trasmettere la serie e, dopo il successo della puntata pilota, ordino altri 6 episodi aggiuntivi della durata di 45 minuti. «er esordì... Divisa in episodi è la serie televisiva. un certo numero, solitamente 12; 13; 20; 22; 24; 26; 27 costituisce la stagione. il primo episodio dell'intera...

