La definizione e la soluzione di 7 lettere: Somma puntata al Lotto. GIOCATA

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La Giocata dell'anno della NFL (ovvero NFL Play of the Year) e presentato nel corso degli anni come Bridgestone Performance Play of the Year, Clutch Performance Play of the Year e NFL Gen Stats Moment of the Year è un premio che viene assegnato dalla National Football League (NFL) ai giocatori che hanno fatto la migliore giocata dell'intera stagione. Istituito a partire dalla stagione 2011, il premio viene consegnato durante gli NFL Honors che si tengono nella settimana precedente il Super Bowl e dalla stagione 2012 a quella 2021 è stato sponsorizzato da Bridgestone.

giocata f sing

femminile di giocato

Sostantivo

giocata f sing (pl.: giocate)

(sport) nel calcio si riferisce ad un'azione che sta per compiersi o si è compiuta in modo corretto e completo, talvolta avendo già in parte rivelato tale compiutezza appunto nel corso dell'esecuzione "Che giocata meravigliosa!" (per estensione) una partita nella sua totalità "Ciao, buona giocata "

Voce verbale

giocata

participio passato femminile singolare di giocare

Sillabazione

gio | cà | ta

Pronuncia

IPA: /do'kata/

Etimologia / Derivazione

vedi giocare

Sinonimi

(sostantivo) partita, mano, piatto, mossa, giro, tiro

partita, mano, piatto, mossa, giro, tiro (di denaro) posta, puntata, scommessa

posta, puntata, scommessa (di numeri) combinazione

Alterati