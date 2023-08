Il quartiere del noto stadio del Manchester Utd - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il quartiere del noto stadio del Manchester Utd. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRAFFORD

Significato/Curiosita : Il quartiere del noto stadio del manchester utd

il manchester city football club, più comunemente noto come manchester city, è una società calcistica inglese con sede nella città di manchester. milita... 53°27'47n 2°17'29w / 53.463056°n 2.291389°w53.463056; -2.291389 l'old trafford è uno stadio calcistico inglese con sede nella città di manchester, situato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

