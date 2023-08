Quartiere genovese noto per il basilico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quartiere genovese noto per il basilico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PRA

Significato/Curiosita : Quartiere genovese noto per il basilico

E villaggi della liguria del dizionario genovese-italiano e italiano-genovese, genova, nuova editrice genovese, 1910-2002. ^ statuto città metropolitana... Cercando altri significati, vedi pra. coordinate: 44°25'36n 8°47'27e / 44.426667°n 8.790833°e44.426667; 8.790833 pra' (elisione dell'antico nome originale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

