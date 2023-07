Il quartiere di Genova con lo stadio calcistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il quartiere di Genova con lo stadio calcistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARASSI

Significato/Curiosità : Il quartiere di Genova con lo stadio calcistico

Marassi è un quartiere di Genova, in Italia, noto principalmente per ospitare lo stadio calcistico Luigi Ferraris, chiamato comunemente Stadio Marassi. Questo impianto sportivo è uno dei più importanti della città e ha una ricca storia calcistica. Inaugurato nel 1911, lo Stadio Marassi è sede delle partite casalinghe delle due squadre di calcio genovesi: il Genoa e la Sampdoria. La sua capacità di circa 36.000 spettatori crea un'atmosfera vibrante durante le partite. Il quartiere di Marassi, situato a breve distanza dal centro storico di Genova, è un luogo di ritrovo per i tifosi e offre una varietà di servizi, come bar e ristoranti, che accolgono i visitatori prima e dopo gli incontri sportivi.

