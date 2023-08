Se è pubblicitario non riguarda il narcotraffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è pubblicitario non riguarda il narcotraffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARTELLO

Significato/Curiosita : Se e pubblicitario non riguarda il narcotraffico

Riciclaggio del denaro derivante dal narcotraffico colombiano e su diversi crack finanziari in italia, francia, belgio e paesi bassi, come riportato da copia... Il cartello di sinaloa o cartello del pacifico o organizzazione guzmán-loera è un cartello di trafficanti di droga messicani che opera negli stati di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

