Grande manifesto pubblicitario - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : CARTELLONE

Significato/Curiosità : Grande manifesto pubblicitario

Un grande manifesto pubblicitario o cartellone è una forma di pubblicità esterna di dimensioni imponenti, solitamente collocato lungo strade, in città o in luoghi strategici ad alto afflusso di persone. Questi cartelloni sono progettati per attirare l'attenzione del pubblico con grafiche accattivanti, immagini di grande impatto e testi brevi ma incisivi. Spesso utilizzati per promuovere prodotti, servizi o eventi, i cartelloni sfruttano il loro posizionamento visibile per raggiungere un vasto pubblico e aumentare la consapevolezza del marchio. Grazie alla loro notevole dimensione e visibilità, i cartelloni sono un potente strumento di marketing che cattura l'interesse e lascia un'impressione duratura sui passanti.

