Piccola costellazione tra l Idra e il Corvo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola costellazione tra l Idra e il Corvo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CRATERE

Significato/Curiosita : Piccola costellazione tra l idra e il corvo

00' 00 l'idra (in latino hydra, abbreviazione hya) è la più estesa delle 88 moderne costellazioni, ed era anche una delle 48 costellazioni elencate da... Il termine cratere (dal greco antico t = cratere) può avere diversi significati. cratere – una delle 88 costellazioni moderne cratere meteoritico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Piccola costellazione tra l Idra e il Corvo : piccola; costellazione; idra; corvo; Una piccola e ricorrente trasgressione; piccola imbarcazione ausiliaria; In cinematografia piccola parte di una pellicola; Una piccola nicchia di riparo; Vinse Sanremo 2000: piccola Orchestra Avion; costellazione australe a sud di Toro e Gemelli; Una costellazione australe che fa la ruota; Una luminosissima stella della costellazione del Cane Maggiore; Una stella della costellazione di Centaurus; Una costellazione australe; Un attrezzo da idra ulici; Un tipo di struttura idra ulica per impedire l afflusso dell acqua; Se sono idra uliche non riguardano la Borsa; Per le guarnizioni idra uliche; Un condotto dell impianto idra ulico; Il verso del corvo e della cornacchia; Gillo Pontecorvo la diresse di Algeri; Assomiglia ad un piccolo corvo ; Le hanno il corvo e il picchio; Scrisse Il corvo ;

Cerca altre Definizioni