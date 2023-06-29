La palude dell Idra

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La palude dell Idra' è 'Lerna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LERNA

Perché la soluzione è Lerna? Lerna è un'antica regione della Grecia nota per la sua palude infida e pericolosa, spesso chiamata anche la palude dell'Idra. Questa zona umida e stagnante rappresentava un ostacolo naturale per i viaggiatori e un rifugio per creature mitiche, come la leggendaria Idra. La presenza di acque stagnanti e vegetazione fitta contribuiva a creare un ambiente insidioso, simbolo di sfida e di mistero. La memoria di Lerna rimane legata a storie di battaglie e di enigmi irrisolti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La palude dell Idra". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La palude dell Idra nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lerna

Se la definizione "La palude dell Idra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La palude dell Idra" conferma che la soluzione 'Lerna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lerna

L Livorno E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La palude dell Idra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lerna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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