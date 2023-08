Uccise l idra di Lema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccise l idra di Lema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERCOLE

Significato/Curiosità : Uccise l idra di Lema

Nel mito greco, Ercole affrontò l'arduo compito di uccidere l'Idra di Lerna, una creatura mostruosa con nove teste, di cui una era immortale. Mentre Ercole tagliava le teste, ne crescevano altre al loro posto. Con l'aiuto del nipote Iolao, Ercole bruciò i monconi delle teste per prevenire la loro ricrescita. Alla fine, tagliò l'unica testa immortale e seppellì il collo sotto una massiccia pietra. Questa fatica fece parte dei celebri Dodici Lavori di Ercole, dimostrando la sua forza, coraggio e intelligenza nell'affrontare sfide straordinarie nel mondo mitologico greco.

