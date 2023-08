Nome maschile aggettivo di certi organi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome maschile aggettivo di certi organi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VITALE

Significato/Curiosita : Nome maschile aggettivo di certi organi

Grado assoluto di una qualità è rinforzare l'aggettivo con un altro aggettivo + -ént/-ét (femminile -ènta/-éta). si tratta in questo caso di forme derivate... Il titolo. vitale – prenome maschile vitale – cognome di lingua italiana vitale – arcivescovo di milano vitale – arcivescovo di pisa vitale i d’antiochia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nome maschile aggettivo di certi organi : nome; maschile; aggettivo; certi; organi; Farmaco che deve il suo nome a un filosofo greco; Il nome del fondatore della Lamborghini; Soprannome di Cristiano Ronaldo: 7; Il nome di chi festeggia l onomastico il 17 maggio; Un calcolo che deve il suo nome ad alKhwarizmi; Le parallele della ginnastica artistica maschile ; Cresce sul mento maschile ; Al femminile galleggia al maschile striscia; Al maschile canterebbe Albachiara; Lo è un típo di voce maschile nell opera lirica; aggettivo per donne dall eccezionale fascino; aggettivo spesso associato a un alta montagna; Davanti ad un aggettivo ne capovolge il significato; aggettivo associato all atletica; aggettivo riferito al mais; Accomuna concerti e show televisivi; Lo hanno certi freni; Come il riposo di certi animali in inverno; L uccellino di certi orologi; L insulsaggine di certi discorsi; Strutture dove organi zzare compleanni per bambini; Un composto organi co come la glicerina; organi adesivi; Composto chimico organi co; La trasformazione dei rifiuti organi ci in fertilizzanti;

Cerca altre Definizioni