Un medico come Roberto Burioni - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : VIROLOGO

Significato/Curiosita : Un medico come roberto burioni

roberto burioni (pesaro, 10 dicembre 1962) è un virologo, immunologo e divulgatore scientifico italiano. è attivo come ricercatore nel campo dello sviluppo... Colture di embrioni per la coltivazione dei virus. il virologo è il professionista competente in virologia. l'eventuale tutela del titolo nonché il percorso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

