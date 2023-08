Luoghi comunitari di riposo anche per senzatetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luoghi comunitari di riposo anche per senzatetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DORMITORI

Significato/Curiosita : Luoghi comunitari di riposo anche per senzatetto

Soprattutto per le persone ad alto rischio di ipertermia (il comune "colpo di calore") come i senzatetto, gli anziani o coloro che non dispongono di aria condizionata... Il 14 marzo 2022. ^ fashionnetwork com it, toscana: chiusi oltre 400 dormitori in azienda, su fashionnetwork.com. url consultato il 14 marzo 2022. ^... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

