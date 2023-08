Si lasciano salpando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si lasciano salpando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORMEGGI

Significato/Curiosita : Si lasciano salpando

L'ormeggio è l'insieme delle operazioni nautiche che si effettuano per rendere stabilmente ferma un'imbarcazione in un dato punto della costa (generalmente...