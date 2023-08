Intrecciate come le braccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intrecciate come le braccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONSERTE

Significato/Curiosita : Intrecciate come le braccia

Nella fede), in cui al posto del castone erano raffigurate due mani intrecciate, talvolta con un cuore al centro. ossolana, proviene dalla val d'ossola... Latino brachium o bracellus (dalla posizione delle braccia incrociate o conserte). più tardi i pretiola attraversarono le alpi e in germania, soprattutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Intrecciate come le braccia : intrecciate; come; braccia; Il dolce con strisce di pasta frolla intrecciate ; come un processo senza garanzie; Pullulare come neve; Il pino noto anche come pino di Scozia; come il lavoro nero venuto a galla; Contusa come un auto; Le braccia di chi accoglie; Muoversi a braccia te; I braccia letti meno graditi; Priva di copertura per le braccia ; Libero esercizio di braccia te;

Cerca altre Definizioni