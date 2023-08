Impetuosa come l Etna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impetuosa come l Etna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VULCANICA

Significato/Curiosita : Impetuosa come l etna

Costruite: i nomi indomito e impetuoso furono portati in passato da altre unità della regia marina: il cacciatorpediniere impetuoso (motto: ad aspera impetus)... Genere un'eruzione vulcanica avviene o dal cratere principale di un vulcano o dai crateri secondari presenti nell'edificio vulcanico. un'eruzione può essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Impetuosa come l Etna : impetuosa; come; etna; Onda impetuosa ; impetuosa folata; Soffia impetuosa a Trieste; Persona troppo impetuosa ; Entrata violenta e impetuosa ; come un processo senza garanzie; Intrecciate come le braccia; Pullulare come neve; Il pino noto anche come pino di Scozia; come il lavoro nero venuto a galla; La penisola col Vietna m e la Malesia; Capodanno vietna mita; Il dell etna antica razza di cani da caccia della Sicilia; Un porto del Vietna m; Comprende Mongolia e Vietna m;

Cerca altre Definizioni