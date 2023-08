Guardie private con incarichi di sorveglianza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guardie private con incarichi di sorveglianza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VIGILANTI

Significato/Curiosita : Guardie private con incarichi di sorveglianza

Banca d'italia, carlo azeglio ciampi, membro del comitato di sorveglianza della stessa banca privata italiana, fino al termine della liquidazione nel luglio... I grigori (dal greco oi gregoroi, , «vigilanti», «custodi» o «guardiani») è un termine utilizzato in alcune opere della letteratura giudaica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

