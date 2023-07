La protezione assicurata da guardie private - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La protezione assicurata da guardie private. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SECURITY

Significato/Curiosità : La protezione assicurata da guardie private

La "security", tradotta in italiano come sicurezza o protezione, si riferisce alla presenza di guardie private o servizi di sicurezza incaricati di proteggere persone, proprietà o aree da minacce o pericoli potenziali. Questi servizi possono essere forniti da aziende specializzate o da professionisti addestrati. Le guardie private svolgono una serie di mansioni, come la sorveglianza, il controllo degli accessi, la gestione delle emergenze e la prevenzione di crimini o intrusioni. La sicurezza privata è spesso impiegata in contesti come edifici commerciali, residenze, eventi, banche o strutture governative, fornendo una protezione supplementare e un senso di tranquillità per chiunque si trovi in quei luoghi.

