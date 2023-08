Gli imprenditori che pubblicano tomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli imprenditori che pubblicano tomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EDITORI

Significato/Curiosita : Gli imprenditori che pubblicano tomi

Tiene a stretto contatto con autori ed editori di quel paese per acquisire libri idonei al catalogo del proprio editore; il direttore di collana: cura i contenuti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

