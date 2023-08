Essere necessario a brevissimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Essere necessario a brevissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPELLERE

Significato/Curiosita : Essere necessario a brevissimo

Massa di materiale liberando un'immensa quantità di energia in un tempo brevissimo. la bomba atomica è un'arma di distruzione di massa, delle quali la comunità... Caratterizzati, ciascuno, da una girante dedicata (in inglese è chiamata impeller), che può ruotare ad alta velocità all'interno di un suo alloggiamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Essere necessario a brevissimo : essere; necessario; brevissimo; Possono essere gravi o acuti; Tale può essere la carne tritata; Può essere chimico semantico sentimentale; In alcuni esami può essere a piacere; Un piccolo essere antropomorfo di fantasia; Fornire il necessario per vivere; È necessario per possedere una pistola o un fucile; Maggiori del necessario ; necessario sostanziale; Un carico che in auto è necessario segnalare; Volo brevissimo ; Il giorno brevissimo ; Un brevissimo film di uso didattico; Un istante... brevissimo ; Dura un tempo brevissimo ;

Cerca altre Definizioni