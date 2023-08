La Elia che è stata valletta de La corrida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Elia che è stata valletta de La corrida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTONELLA

Significato/Curiosita : La elia che e stata valletta de la corrida

Televisione nel 1990 come valletta di corrado nello storico varietà del sabato sera di canale 5 la corrida - dilettanti allo sbaraglio, che la vedrà confermata... Su antonella lualdi wikimedia commons contiene immagini o altri file su antonella lualdi (en) antonella lualdi, su discogs, zink media. antonella lualdi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La Elia che è stata valletta de La corrida : elia; stata; valletta; corrida; Epoca geologica divisa in Chattiano e Rupelia no; Shimon compianto uomo politico israelia no; Ioselia ni il regista de I favoriti della luna; Città israelia na che dà il nome ad un noto lago; Sharon statista israelia no; È stata Prima Ministra in Israele; Quella dei sessi è stata legiferata nel 1996; Ne è stata ministra Rosy Bindi dal 1998 al 2000; Quella del 2020 è stata rimandata; È stata sostituita dalla Telecom; L isola con La valletta ; Una valletta di Striscia; Lo Stato con La valletta ; Gli isolani della valletta ; La Elia che fu valletta di Mike Bongiorno; Va alla corrida ma non è un dilettante allo sbaraglio; Vittima della corrida ; Protagonista della corrida ; Un grido alla corrida ; Partecipano a cavallo alla corrida ;

Cerca altre Definizioni