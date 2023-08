Duraturi periodi storici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duraturi periodi storici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EPOCHE

Politica estera", scrisse, "non possono essere realizzati in modo reale o duraturo mediante la coercizione". nel 1957, i dipartimenti di filosofia e psicologia... epoc, acronimo di excess postexercise oxygen consumption (volgarmente detto "afterburn"), traducibile in italiano come consumo di ossigeno in eccesso post-allenamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Duraturi periodi storici : duraturi; periodi; storici; duraturi eterni; periodi co stampato ogni 15 giorni; In periodi seguenti; periodi che manutenzioni delle automobili; Oggetto tascabile utile nei periodi freddi; Vento periodi co dell Oceano Indiano; Cefalopodi preistorici simili ai calamari; Monumenti preistorici ; Un bovino ritratto nei graffiti preistorici ; Gli storici definiscono rosso quello 19191920; Vienna ne subì due storici ;

