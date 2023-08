Disegnò una famosa Colomba della pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disegnò una famosa Colomba della pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PICASSO

Significato/Curiosita : Disegno una famosa colomba della pace

Che detto papa ebbe nei confronti di colombo. è da notare anche che il navigatore turco piri reìs, nella sua famosa mappa, realizzata nei primi decenni... – "picasso" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi picasso (disambigua). pablo ruiz y picasso, semplicemente noto come pablo picasso (malaga... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

