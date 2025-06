La cittadina in provincia di Macerata famosa per la pace fra Pio VI e Napoleone nei cruciverba: la soluzione è Tolentino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La cittadina in provincia di Macerata famosa per la pace fra Pio VI e Napoleone' è 'Tolentino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOLENTINO

Curiosità e Significato di Tolentino

Vuoi sapere di più su Tolentino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Tolentino.

Perché la soluzione è Tolentino? Tolentino è una cittadina in provincia di Macerata, celebre per il suo storico ruolo di ponte di pace tra Pio VI e Napoleone, simbolo di dialogo e riconciliazione. Il suo nome richiama un passato di incontri e accordi che hanno segnato la storia locale e nazionale. Visitare Tolentino significa immergersi in un territorio ricco di cultura, arte e tradizioni, testimonianza di un passato di pace e collaborazione.

Come si scrive la soluzione Tolentino

La definizione "La cittadina in provincia di Macerata famosa per la pace fra Pio VI e Napoleone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

