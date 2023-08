La corte per i reati che destano allarme sociale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La corte per i reati che destano allarme sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASSISE

Significato/Curiosita : La corte per i reati che destano allarme sociale

Sono deputate alle indagini: sui più efferati delitti che destano particolare allarme sociale. reparto indagini tecniche; reparto indagini telematiche:... Le assise sono una seduta di particolari tribunali specialmente negli ordinamenti del diritto romano, medievale e italiano. vengono definite assise anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

