Combatte i reati tributari - Cruciverba

La Guardia di Finanza è un corpo militare italiano specializzato nella lotta contro i reati tributari, doganali e finanziari. È un'agenzia di polizia ad elevata specializzazione, responsabile della tutela dell'economia dello Stato e del contrasto alla criminalità economica. I compiti della Guardia di Finanza includono il controllo delle imposte, delle dogane, della lotta all'evasione fiscale, al contrabbando, al riciclaggio di denaro e ad altre attività illecite. Utilizzando competenze investigative avanzate e collaborando con altre forze di polizia, la Guardia di Finanza svolge un ruolo fondamentale nella protezione dell'ordine pubblico finanziario e nel garantire il rispetto delle leggi economiche del paese.

